“أبرزها سداد الديون”.. الدبيبة يوجه حكومته بتنفيذ تفاهماته مع تونس

الوطن|رصد

أصدر رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، تعليمات لبعض وزاراته ومؤسساته لتنفيذ التفاهمات المبرمة مع الجانب التونسي، موجّهًا إلى فتح المجال للشركات التونسية للمساهمة في إعادة الإعمار بليبيا في كل المجالات، والتواصل المباشر مع تونس دون وسيط.

وأشار الدبيبة إلى وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة العقود المبرمة مع الشركات التونسية، وإعادة التوازن المالي لها، موصيًا بتعديل شروط الدفع للشركات التونسية، وإتمام إجراءات التحويلات المالية وفق نصوص العقود وفقا للتشريعات، إضافة إلى دعوة وزير الاقتصاد والتجارة للتواصل مع الجانب التونسي وعقد لقاءات تخصصية مع القطاعات المعنية، والتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا.

وطالب الدبيبة وزير الصحة بالتواصل مع الجانب التونسي في مجال الصحة وصناعة الأدوية واللقاحات، والاستفادة من هذا التعاون، كما وطالب نجلاء المنقوش بتكليف السفارة الليبية بتونس بالتنسيق مع الغرفة التونسية للصناعة والتجارة لحصر الديون الليبيبة الخاصة بالمصحات من عام 2011.

ودعا الدبيبة إلى إعداد الموقف الخاص بالديون وإحالته إلى الخارجية ومنها إلى رئيس الحكومة، وإبلاغ الجانب التونسي بشروع حكومته في تفعيل المنصة الإلكترونية للعطاءات والمشتريات الحكومية بداية من عام 2023، مضيفًا إلى إمكانية اطلاع الشركات التونسية على المنصة الإلكترونية، موصيًا باتخاذ الأجراءات اللازمة لسداد المستحقات للشركات التونسية المتعاقد عليها في السابق، بعد تفعيل وإنهاء هذه العقود.

هذا وأثار انفتاح الدبيبة على الجانب التونسي تساؤلات من قبل مراقبين ومهتمين بالشأن الليبي، حيث رأوا أنّ الدبيبة يسعى لتعميق نفوذه مع الجانب التونسي من أجل حسابات ومصالح سياسية، وذلك بعد توتر ساد العلاقة بين الطرفين على إثر تصريحات للدبيبة اتهم فيها تونس بتصدير الإرهاب إلى ليبيا.