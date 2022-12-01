شلبي: سيف الإسلام القذافي لا يزال يتمتع بقاعدته الشعبية

أكد عضو مجلس النواب أبو صلاح شلبي، إن المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي لا يزال يتمتع بقاعدته الشعبية ذاتها.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن سيف الإسلام هو الاستثناء بين المترشحين كونه بعيد نسبيًا عن صناعة القرار، مشيرا إلى أن الليبيين هم الخاسر الأكبر من تأجيل الانتخابات بسبب تدني الخدمات وتعرضهم للأزمات والضغوط.

وتابع: المرشحون الذين قدموا أوراقهم لخوض السباق الرئاسي يمكن وضعهم في قائمة الخاسرين بسبب تأجيل الانتخابات.

ونوه بأن أبرز الخاسرين هم الدبيبة وباشاغا وحفتر الذين تراجعت شعبيتهم، مشيرا إلى أن الليبيين يُحملون الدبيبة وباشاغا وحفتر المسؤولية عن كل الإخفاقات والأزمات التي يعيشونها.

وأكمل: الدول التي عمقت من وجودها في ليبيا في مقدمة المستفيدين من تأجيل الانتخابات، منوها بأن أقطاب الصراع الراهن في أوكرانيا في مقدمة المستفيدين من تأجيل الانتخابات.

ولفت إلى أن الليبيين بحاجة لحوار مجتمعي موسع، تغلب فيه المصلحة الوطنية.