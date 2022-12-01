مليتة استكملت عمليات الحفر بأحد آبار النفط في حقل الوفاء

أخبارليبيا24

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس أن شركة مليتة للنفط والغاز استكملت عمليات الحفر بأحد آبار النفط في حقل الوفاء.

وأوضحت المؤسسة أن الشركة انتهت مؤخرا من عمليات حفر واستكمال البئر الأفقي ( أ62) بحقل الوفاء وبعمق (10,912 قدم).

وأضافت مؤسسة النفط، أن طول المكمن الذي تم حفره ( 1,327 قدم ) كان كافيا لتحقيق الإنتاج الأمثل لهذا البئر

وأشارت المؤسسة إلى أنه يجري حاليا العمل على ربط البئر على معدات الحقل وذلك لزيادة القدرة الإنتاجية للشركة.