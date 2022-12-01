البرلمان المصري يؤكد دعمه الليبيين ليحافظوا على «هويتهم»

أكد رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي، خلال استقباله نظيره الليبي عقيلة صالح، في القاهرة أمس الخميس، أن الموقف المصري حيال ليبيا «يرتكز بالأساس على حق مواطنيها في الحفاظ على هويتهم الوطنية ووحدة أراضيهم».

وقال عبد الحميد الصافي، رئيس المركز الإعلامي لصالح، إن رئيس مجلس النواب أكد خلال اللقاء اعتزازه وتقديره لهذا اللقاء، مشدداً على أن «مصر عبر تاريخها كانت، ولا تزال، خير داعم للشعب الليبي في ضوء وحدة المصير بين البلدين».

وأشار الصافي، في تصريحات صحافية، إلى أن صالح أكد تقديره «مواقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الداعمة لليبيا وخيارات الشعب في وطن مُوحد، بعيداً عن التدخلات الخارجية».

وتحدث جبالي عن أن «الموقف المصري يرتكز بالأساس على حق الليبيين في الحفاظ على هويتهم الوطنية ووحدة أراضيهم»، مشدداً على «دعم مصر مجلس النواب الليبي للاضطلاع بدور رئيسي في العملية السياسية». وأكد جبالي دعم بلاده جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، وقال إن «مصر تعمل مع الشركاء الدوليين والليبيين كافة من أجل مواصلة جهود توحيد المؤسسة العسكرية»، مشدداً على «ضرورة خروج القوات الأجنبية و(المرتزقة) كافة من الأراضي الليبية».

بدورها، أعلنت كارولين هورندال، سفيرة بريطانيا لدى ليبيا، أنها بحثت مع رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا الهادي برقيق، أمس، انخراط المجلس مع المجتمعات في مختلف أنحاء ليبيا، والعمل على دعم حوار وطني شامل. واعتبرت أن هذه الجهود تشكل جزءاً أساسياً للتغلب على الأزمة الحالية.

من جانبه، نقل مصطفى مهراج، سفير فرنسا، عن الصديق الصور النائب العام الليبي، الذي التقاه أمس، ما وصفه بـ«عمله الجبار» من أجل توطيد دولة القانون ووضع المواطنين تحت حماية القانون، وتعهد مهراج بدعم فرنسا النائب العام عبر التدريب وتبادل الخبرات الميدانية.