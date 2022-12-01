عقب لقائه رئيس مجلس النواب المصري..عقيلة صالح: مصر تقف مع الشعب الليبي بكل قوة

العنوان – القاهرة

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الخميس عقب لقائه رئيس مجلس النواب المصري حنفي الجبالي أن مصر تقف مع الشعب الليبي بكل قوة.

وأضاف صالح في تصريحه، أن مجلس النواب المصري يقف مع السلطة التشريعية الليبية لإيجاد حل في ليبيا.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن ليبيا لديها إعلان دستوري وأيضا لديها اتفاق سياسي، مشيراً إلى أن الجبالي أوضح أن سيادة ليبيا ملك لليبيين وهم من يقررون أي شيء في ليبيا.

وذكر أن مجلس النواب يحتاج الدعم ليكون الاتفاق ليبي ليبي لحل كل المشاكل، وهذا ما تقوم به مصر وهو أن تترك أمر الليبيين لليبيين أنفسهم لكي يختاروا من يحكمهم.

ونوه رئيس مجلس النواب بأن هناك اتفاق كبير بين رئاسة مجلس النواب وبين رئاسة مجلس الدولة المتمثلة في خالد المشري، على إعادة تكوين المؤسسات السيادية التابعة لمجلس النواب

ولفت صالح إلى أنه سيتم الفصل في هذا الأمر خلال الأيام القادمة ، بالإضافة إلى تكوين سلطة واحدة في ليبيا.

وتابع رئيس مجلس النواب :”نحن الآن بصدد هذا العمل سنلتقي مع المشري بحضور مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باتيلي، ونحن في طريقنا لحل الأزمة الليبية”.

وأضاف أن مجلس النواب قام بتعديل الإعلان الدستوري التعديل الدستوري رقم 12 بتكليف لجنة من 24 عضو 12 من مجلس الدولة و12 من مجلس النواب اجتمعوا في القاهرة تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة.

وذكر صالح أن اللجنة قطعت شوطًا هامًا جداً في الوصول إلى التوافق في القاعدة الدستورية وتأخر عمل اللجنة بسبب تأخر تكليف مبعوث جديد للأمم المتحدة في ليبيا.

وتابع :”نحن في الأيام القادمة سندعو هذه اللجان للاستمرار في عملها في القاهرة لإنجاز القاعدة الدستورية، وما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، سيتم إنجازه وما يختلف عليه يترك للشعب للاستفتاء عليه”.

وأكد بالقول :”أن التدخل الدولي لا يزال قائمًا ولكن بإرادة الليبيين وبدعم الدول الصديقة والشقيقة أعتقد أننا سنتغلب على هذا الأمر، ومن هنا نقول إن هذا التدخل لا مبرر له”.

وأضاف صالح :”الحكومة المصرية واضحة وصريحة وقوية جداً وشجاعة ، نحن حقيقةً نثمن هذا الدور نقدره، وهذا ليس غريب على مصر حيث كانت مصر دائماً عونا لليبيين في كل المراحل”.