أبوراس تُشارك في أعمال المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 م

بنغازي 01 ديسمبر 2022 (وال)- شاركت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب السيدة ربيعة أبو راس – عبر الإتصال المرئي – في المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 م الذي انعقد تحت عنوان “تعزيز دور البرلمانات في العمل المناخي في المنطقة العربية”.

وتركز المنتدى الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، والإتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على دور البرلمانات في التصدي لتهديدات تغير المناخ في المنطقة العربية وتعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تناول المنتدى مراجعة نتائج الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية (COP27)، والدور الذي يمكن أن تقوم به البرلمانات العربية في توجيه العمل المناخي و تعزيز الاستجابات التشريعية الوطنية المتعلقة بتغير المناخ، وضمان توافقها مع أهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى التقليل من أثار تغير المناخ على النظم البيئية والموارد الطبيعية الحيوية في المنطقة العربية.

واختتم المنتدى الذي حظيّ بمشاركة خبراء من المنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات الأمم المتحدة أعماله أمس الأربعاء، بمجموعة من التوصيات سيتم رفعها إلى المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2023 م. (وال)

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