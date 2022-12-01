للاستيلاء على أكثر من مليون دينار.. حبس مدير فرع مصرف الجمهورية رقدالين

أخبار ليبيا24

أكد مكتب النائب العام اليوم الخميس أن النيابة العامة أمرت بحبس فرع مصرف الجمهورية الرقدالين؛ للاستيلاء على أكثر من مليون دينار ليبي.

وأضاف المكتب أن هذا الإجراء يأتي إِلحاقاً بتدابير النيابة العامة إزاء واقعة كسب غير مشروع نَشأ عن عملية مصرفية أنجزت في فرع مصرف الجمهورية – الرقدالين.

وأوضح مكتب النائب العام أن النيابة العامة أنجزت بحثاً آخر؛ غايته تحديد مدى مسؤولية مدير فرع المصرف.

وذكر أن وكيل النيابة، بمكتب النائب العام، بحث واقع تزوير صك مصرفي استعمل في غرض الاستيلاء على مبلغ مليون وخمسمائة ألف دينار، من القيم المالية المرصودة للإيفاء بمرتبات الموظفين العموميين.

وبين المكتب أن المحقق كشف ثبوت إسهام مدير فرع المصرف في إدخال المبلغ ضمن عمليات تحويل داخلي؛ بغية تمويه مصدره؛ ثم إنجازه المعاملة المصرفية التي ترتب عنها تمام فعل الاستيلاء.

وأفاد مكتب النائب العام أنه بفراغ المحقق من استجواب المتهم، وتقدير الأدلة القائمة قبله؛ أمر بحبسه احتياطياً.