المبعوث الأممي لليبيا يشدد على الانتخابات «في أقرب وقت»

أطلع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، رئيسَ حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، على نتائج زياراته المحلية والدولية، وذلك خلال لقاء عقداه في مقر السفارة الليبية بتونس أمس (الخميس).

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة «الوحدة»، إن اللقاء «خُصص لمتابعة الأوضاع السياسية ونتائج زيارات بالمبعوث الأممي المحلية والدولية، وتأكيد ضرورة عقد جميع اللقاءات السياسية داخل ليبيا بين كل الأطراف».

ونقل مكتب الدبيبة عن باتيلي تأكيده «أن كل مساعي البعثة مع الأطراف الليبية ستكون مركّزة على الذهاب إلى الانتخابات في أقرب وقت».

وجدد الدبيبة دعمه لـ«أي لقاءات سياسية داخل ليبيا بشرط أن يكون هدفها دعم خيار الشعب وهو إجراء الانتخابات»، مؤكداً للمبعوث الأممي «جاهزية الحكومة التامة لإجراء الاستحقاق الانتخابي».

من جهته، أعلن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن باتيلى استعرض معه في اتصال هاتفي مساء أول من أمس (الأربعاء)، الاتصالات التي يجريها مع الأطراف المعنية في ليبيا وعلى المستوى الإقليمي، سعياً لإنجاز الاستحقاق الانتخابي بناءً على قاعدة دستورية متفق عليها، جنباً إلى جنب مع تنفيذ جميع الاتفاقات المبرمة بين الأطراف الليبية.

وأكد أبو الغيط دعم الجامعة العربية لجهود المبعوث الأممي، وجميع الجهود لإنهاء الأزمة عبر حل (ليبي – ليبي)، كما ناشد الأطراف الفاعلة في ليبيا التجاوب مع هذه المساعي حفاظاً على وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها.