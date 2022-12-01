شكشك يبحث التعاون الرقابي مع تونس

بحث رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، اليوم الخميس بمقر مع محكمة المحاسبات بالجمهورية التونسية مع رئيس المحكمة نجيب القطاري العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، ومدى إمكانية الاستفادة من اختصاصات الجهازين وتوظيف الخبرات المتبادلة في مجال التدريب وتبادل المعلومات و اعداد أدلة العمل و دعم العمل الرقابي بمختلف مجالاته.

وجاء ذلك بحضور مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي ، ومدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع الخدمي، ومدير الإدارة العامة للرقابة على العقود، وعدد من المسؤولين بمحكمة الحسابات التونسية.

وتناول الاجتماع مشاركة الجهازين في المشروعات البحثية، والأنشطة الرقابية التي تشمل تقديم الاستشارات وإقامة الندوات والمؤتمرات حول الموضوعات المهنية المعاصرة، ودعم الفرق الفنية ولجان المراجعة الليبية في الساحة التونسية بالاستشارات والمعلومات و أدلة العمل اللازمة، التي من شأنها الزيادة في فاعلية المهام الرقابية على المؤسسات الليبية في دولة تونس .

و اتفق الطرفان على إعداد مذكرة تفاهم مشترك بين الجهازين تشمل ما تم بحثه خلال اللقاء.

وثَمّن رئيس الديوان بالمناسبة دور محكمة المحاسبات التونسية ومساهمتها في العديد من المجالات ذات العلاقة بالعمل الرقابي في إطار عضويتها بالمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة.