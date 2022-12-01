أبوالغيط يُناشد الأطراف الفاعلة في ليبيا التجاوب مع المساعي الأممية حفاظًا على وحدة البلاد واستقرارها

القاهرة 01 ديسمبر 2022 (وال)- أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، على دعم جهود البعثة الأممية في إنهاء الأزمة الليبية.

وبحسب بيان صادر عن الجامعة العربية فقد استعرض باتيلى الاتصالات التي يجريها مع الأطراف المعنية في ليبيا على المستوى الإقليمي، سعيًا لإنجاز الاستحقاق الانتخابي بناء على قاعدة دستورية متفق عليها، جنبًا إلى جنب مع تنفيذ كافة الاتفاقات المبرمة بين الأطراف الليبية.

وأكد أبو الغيط من جانبه على دعم جامعة الدول العربية لجهود المبعوث الأممي، وكافة الجهود لإنهاء الأزمة عبر حل ليبى- ليبى، كما ناشد لأطراف الفاعلة في ليبيا التجاوب مع هذه المساعي حفاظًا على وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها. (وال)

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