“لزيادة الإنتاج النفطي”..مليتة للنفط تنهي أعمال الحفر لأحد الآبار بحقل الوفاء

الوطن|رصد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن إنهاء شركة مليتة للنفط والغاز، عمليات حفر البئر الأفقي ( أ62)، وصولاً إلى العمق المناسب لإنتاجه المثالي.

وقالت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية”فيسبوك”، إن عمق البئر قد بلغ (10,912 قدما) فيما بلغ طول المكمن الذي جرى حفره فيه (1,327 قدما)، كما يجري حاليا العمل على ربط البئر على معدات الحقل؛وذلك لزيادة القدرة الإنتاجية للشركة.

وأعرب مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، عن شكره وتقديره لإدارة شركة مليتة وكافة العاملين فيها، مثنياً على جهودهم المبذولة في سبيل زيادة معدلات الإنتاج.