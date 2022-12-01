تفاصيل مقتل شاب في بنغازي إثر مشاجرة في أحد شوارع المدينة

أخبارليبيا24- خاص

قتل الشاب محمد علي زوبي في مشاجرة اليوم الخميس، قرب صيدلية بوزريبة في طابلينو بمدينة بنغازي شرق البلاد.

وقال شهود عيان في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ إن المجني عليه ورفيقه كانا يتحرشان بفتاة في الطريق العام، فوقف الجاني وطلب منهما الابتعاد عن الفتاة.

وأضاف الشهود أنه حدثت مشاجرة بينهما وتم الاعتداء على الجاني، فأخرج سلاح وقتل الشاب محمد.

وأوضح شهود العيان، أنه تم إسعاف زوبي إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، وتوفي على الفور، ولاذ القاتل بالفرار.

وفي سياق متصل قال مسؤول أمني في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ إنه تم تحديد هوية القاتل والقضية لم تقيد ضد مجهول.

وأشار المسؤول الأمني إلى أنه جاري البحث عن الجاني والقبض عليه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.