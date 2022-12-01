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الدبيبة يهنئ المنتخب المغربي بالوصول إلى الدور الثاني من كأس العالم

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 December, 2022

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة المنتخب المغربي عقب تأهله للدور الثاني من كأس العالم في قطر والتي حقق في جولتها الأولى انتصارين وتعادل ضمن بها صدارة الترتيب أمام منخبات كبيرة.

وقال الدبيبة في تدوينة على تويتر: “أهنئ المغرب الشقيق بفوز منتخب بلاده على منتخب كندا 2/1 وتصدر مجموعته القوية بسبع نقاط؛ أسود الأطلس قدموا أداء مذهلا ومشرفا لبلادهم والعرب جميعا. تمنياتي لهم بالتوفيق في المراحل القادمة.”

وكان المنتخب المغربي قد حقق الخميس انتصارا هاما أمام كندا بهدفين لهدف في ختام الدور الأول من كأس العالم.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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