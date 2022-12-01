النيابة العامة تأمر بحبس مدير مصرف الجمهورية رقدالين استولى على أكثر من مليون دينار

العنوان – طرابلس

كشف مكتب النائب العام، أن النيابة العامة أمرت بحبس فرع مصرف الجمهورية رقدالين؛ للاستيلاء على أكثر من مليون دينار ليبي.

وأضاف مكتب النائب العام أن النيابة العامة أنجزت بحثاً آخر؛ غايته تحديد مدى مسؤولية مدير فرع المصرف.

وأوضحت أن وكيل النيابة، بمكتب النائب العام، بحث واقع تزوير صك مصرفي استعمل في غرض الاستيلاء على مبلغ مليون وخمسمائة ألف دينار، من القيم المالية المرصودة للإيفاء بمرتبات الموظفين العموميين.

وأكد المكتب أن المحقق كشف ثبوت إسهام مدير فرع المصرف في إدخال المبلغ ضمن عمليات تحويل داخلي؛ بغية تمويه مصدره؛ ثم إنجازه المعاملة المصرفية التي ترتب عنها تمام فعل الاستيلاء.

وأفاد مكتب النائب العام أنه بفراغ المحقق من استجواب المتهم، وتقدير الأدلة القائمة قبله؛ أمر بحبسه احتياطياً.