مؤسسة النفط الليبية: نتائج مبشرة بالبئر الاستكشافي بحقل العطشان و”مليتة” تحقق انجاز بحقل الوفاء

أعلنت مؤسسة النفط الليبية أن شركة زلاف أطلقت المرحلة الأولى لاختبار البئر الاستكشافية B-08 بحقل العطشان بالامتياز (م.ن 210 ).

وأوضحت أن المرحلة بدأت باختبار طبقة عوينات عوينين وكانت نتائج الاختبار مشجعة بشكل كبير، بعد ذلك تم اختبار إنتاجية النفط والغاز بطبقة الطهارة وكانت النتائج ايضاً مشجعة بشكل كبير، مشيرة إلى أنها حالياً تواصل اختبار باقي الطبقات المستهدفة والمتوقع تواجد النفط والغاز فيها.

وأشاد رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية بهذا النجاح الباهر الذي يضاف إلى نجاحات المؤسسة وشركة زلاف السابقة بفضل جهود كافة العاملين.

كما أعلنت مؤسسة النفط الليبية عن انتهاء شركة مليتة للنفط والغاز مؤخراً من عمليات حفر واستكمال البئر الافقي ( أ62) بحقل الوفاء وبعمق (10,912 قدم)، لافتة إلى أن طول المكمن الذي تم حفره ( 1,327 قدم ) لم يكن كافياً لتحقيق الإنتاج الأمثل لهذا البئر، كما يجري حاليا العمل على ربط البئر على معدات الحقل وذلك لزيادة القدرة الإنتاجية للشركة.

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وتقدم مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية بالشكر والتقدير لإدارة شركة مليتة وكافة العاملين بها وأثنى على جهودهم المبذولة في سبيل زيادة معدلات الإنتاج.