هناك اتفاق كبير بين النواب ومجلس الدولة على إعادة المؤسسات السيادية

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قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن هناك اتفاق كبير بين رئاسة مجلس النواب وبين رئاسة مجلس الدولة المتمثلة في خالد المشري، على إعادة تكوين المؤسسات السيادية.

وأوضح صالح في كلمة عقب لقائه رئيس مجلس الواب في مصر حنفي الجبالي أنه سيتم الفصل في هذا الأمر خلال الأيام القادمة ، بالإضافة إلى تكوين سلطة واحدة في ليبيا.

وتابع رئيس مجلس النواب :”نحن الآن بصدد هذا العمل سنلتقي مع المشري بحضور مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باتيلي، ونحن في طريقنا لحل الأزمة الليبية”.

وأكد أن مجلس النواب قام بتعديل الإعلان الدستوري رقم 12 بتكليف لجنة من 24 عضو 12 من مجلس الدولة و12 من مجلس النواب اجتمعوا في القاهرة تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة.

وقال صالح :”إن اللجنة قطعت شوطًا هامًا جداً في الوصول إلى التوافق في القاعدة الدستورية وتأخر عمل اللجنة بسبب تأخر تكليف مبعوث جديد للأمم المتحدة في ليبيا”.

وتابع :”نحن في الأيام القادمة سندعو هذه اللجان للاستمرار في عملها في القاهرة لإنجاز القاعدة الدستورية، وما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، سيتم إنجازه وما يختلف عليه يترك للشعب للاستفتاء عليه”.