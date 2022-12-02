«شكري» يبحث مع نظيره الإيطالي تطورات الأزمة الليبية

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، خلال زيارته للعاصمة الإيطالية روما، عددا من الملفات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطورات الأزمة الليبية، مُستعرضًا الرؤية المصرية في هذه الملفات.

واستقبل وزير خارجية إيطاليا، سامح شكري اليوم بمقر وزارة الخارجية الإيطالية بروما، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية للعاصمة الإيطالية للمشاركة في منتدى حوارات روما المتوسطية.

وحرص الوزير شكري، على استعراض الرؤية المصرية تجاه ملفات المنطقة، مبرزاً الجهود المبذولة للوصول إلى تسوية لهذه القضايا واستعادة الاستقرار والسلام للمنطقة.