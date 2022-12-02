الدبيبة يصدر تعليماته لبعض الوزارات بناء على التفاهمات المبرمة مع الجانب التونسي

العنوان – طرابلس

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعليماته للوزارات والمؤسسات بناء على التفاهمات المبرمة مع الجانب التونسي.

وطلب الدبيبة باتخاذ مايلزم لسداد الديون المستحقة للشركات التونسية المتعاقد معها في السابق

وشدد على حصر ودراسة العقود المبرمة مع الشركات التونسية وتعديل شروط الدفع وإتمام إجراءات التحويلات المالية وفقا لنصوص العقود والتشريعات النافذة.

وأمر جهاز تنمية المراكز الإدارية وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وجهاز المواصلات، باتخاذ ما يلزم لفتح المجال للشركات التونسية للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا في كل المجالات والتواصل المباشر مع الشركات التونسية دون وسيط بالخصوص.

كما خاطب الدبيبة وزارة الاقتصاد والتجارة بعقد لقاءات تخصصية مع القطاعات المعنية في الجانب التونسي مع التنسيق مع غرفة التجارة والزراعة والصناعة في ليبيا.

وأصدر رئيس الحكومة تعليماته لوزارة الصحة بضرورة التواصل مع الجانب التونسي لبحث مدى الاستفادة وإقامة شراكة بالخصوص.

ودعا الدبيبة وزارة الخارجية تكليف السفارة الليبية في تونس للتنسيق مع الغرفة التونسية للصناعة والتجارة لحصر الديون الخاصة بالمصحات منذ 2011 وعرضه على رئيس الحكومة.

وأبلغ ألدبيبة الحكومة التونسية بشروع حكومة الوحدة الوطنية في تفعيل المنصة الإلكترونية للعطاءات والمشتريات بداية من عام 202‪3 لتقدم عرضها بالخصوص.