وزيرة خارجية الوحدة الليبية تمنع التعامل مع وكيلها المقرب من دبيبة.. فلماذا؟

طالبت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية، نجلاء المنقوش، من كافة الإدارات و السفارات وقف التعامل مع وكيل الوزارة محمد عيسى، وسط أنباء عن إيقافه عن العمل.

ونشر مدير مكتب وزيرة الخارجية، مفتاح محمود أبوخريص، تعميم موجه إلى مديرون الإدارات والمكاتب بالوزارة، والسفارات والبعثات والقنصليات الليبية في الخارج.

وقال في التعميم: “كلفت أن أنقل إليكم تعليمات معالي السيدة الوزير، بأنه اعتبارا من تاريخه يوقف التعامل مع مكتب وكيل الشؤون السياسية بالوزارة وإحالة كل ما يتعلق بالإدارات السياسية إلى مكتب الوزير مباشرة”.

وعين محمد خليل عيسى، وكيلاً لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، في مايو العام الماضي، بقرار من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة.

ومحمد خليل عيسى، كان من قادة الميليشيات في مصراتة، حيث كان آمر محور الزطارنة، وشارك في مواجهات ضد الجيش الوطني الليبي.

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