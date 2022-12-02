وكيل خارجية الدبيبة: ليبيا لن تكون شرطي أوروبا لمواجهة الهجرة غير الشرعية

العنوان – طرابلس

صرح وكيل وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية عمر كتي أن ليبيا لن تكون شرطي أوروبا لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف كتي نقلا عن وكالة نوفا الإيطالية، أن ليبيا تنسق مع إيطاليا لوضع استراتيجية متوسطية بشأن قضية الهجرة من خلال آليات واضحة .

وأوضح وكيل الوزارة أنه يجب على الدول أن تتعاون بقوة لوضع حد لتدفقات الهجرة غير الشرعية ولكن بعيدًا عن الانتهازية.

وأشار إلى أن ملف الهجرة غير الشرعية معقد وله العديد من الجوانب ويتطلب دراسة ومشاركة من جميع البلدان وبالنسبة لنا إنها مسألة أمن قومي .

وتابع كيل الوزارة :”موقفنا حتى قبل عام 2011 دائمًا يتمثل في تنمية بلدان المنشأ أي دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وخلق فرص عمل بمشاريع تمولها بلدان الوجهة من قبل الدول الأوروبية دون وضع المهاجرين في بلدان العبور.

وأشار إلى أن هذا الملف حساس وعرضة للفساد والأفعال غير المشروعة من قبل بعض الدول كما أن هناك تنسيق جار مع إيطاليا لوضع استراتيجية متوسطية حول قضية الهجرة .