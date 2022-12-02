أبو راس تشارك في المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة 2030

الوطن|رصد

شاركت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب ربيعة أبو راس عبر الإتصال المرئي في المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 الذي انعقد تحت عنوان “تعزيز دور البرلمانات في العمل المناخي في المنطقة العربية“.

وركز المنتدى الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا “الإسكوا” والإتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دور البرلمانات في التصدي لتهديدات تغير المناخ في المنطقة العربية وتعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتناول المنتدى مراجعة نتائج الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية (COP27) والدور الذي يمكن أن تقوم به البرلمانات العربية في توجيه العمل المناخي و تعزيز الاستجابات التشريعية الوطنية المتعلقة بتغير المناخ وضمان توافقها مع أهداف التنمية المستدامة بالإضافة إلى التقليل من أثار تغير المناخ على النظم البيئية والموارد الطبيعية الحيوية في المنطقة العربية.

واختتم المنتدى الذى حظي بمشاركة خبراء من المنظمات الإقليمية والدولية و منظمات الأمم المتحدة أعماله يوم أمس الأربعاء بمجموعة من التوصيات سيتم رفعها إلى المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2023.