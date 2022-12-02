“تحت شعار المساواة”.. إحياء اليوم العالمي لمرض الإيدز في طرابلس

الوطن|رصد

قامت إدارة مكافحة الإيدز والأمراض المنقولة جنسيا بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، بإحياء اليوم العالمي للإيدز تحت شعار “المساواة”، في ميدان الفروسية بمدينة طرابلس.

وجرت المناسبة بحضور كل من، مدير عام المركز الدكتور حيدر السائح، وعميد بلدية سوق الجمعة حسام بلحاج، وعدد من المسؤولين وطلبة المدارس وموظفي قطاع الصحة، وفق ما أعلنته الصفحة الرسمية لمركز مكافحة الأمراض عبر “فيسبوك”.

وأكّد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في كلمة له، على ضرورة دعم مرضى الإيدز معنويا، من أجل الحصول على حقوقهم أسوةً ببقية أفراد المجتمع، وفي مقدمة تلك الحقوق، الحق في العمل والمشاركة المجتمعية.