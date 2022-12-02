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مؤسسة النفط: نتائج مشجعة لاختبارات البئر الاستكشافي بحقل العطشان

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن انطلاق المرحلة الأولى لاختبار البئر الاستكشافية B-08 بحقل العطشان بالامتياز (م.ن 210 )، وذلك بجهود مشتركة بين المؤسسة وشركة زلاف.

وقالت المؤسسة، في بيان نشرته على فيسبوك، أنّ المرحلة “بدأت باختبار طبقة عوينات عوينين وكانت نتائج الاختبار مشجعة بشكل كبير، بعد ذلك تم اختبار إنتاجية النفط والغاز بطبقة الطهارة وكانت النتائج ايضاً مشجعة بشكل كبير”، مؤكدة أنّه يستمر حاليا “اختبار باقي الطبقات المستهدفة والمتوقع تواجد النفط والغاز فيها”

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#شركة زلاف البئر B-08 المؤسسة الوطنية للنفط ليبيا

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الوطن الليبية

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