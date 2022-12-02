عقيلة: سألتقي المشري في القاهرة لإيجاد سلطة موحدة في ليبيا

قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، إنه سيلتقي خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، بحضور عبدالله باتيلي، المبعوث الأممي لإيجاد سلطة موحدة في ليبيا.

وأضاف عقيلة صالح، في تصريحات متلفزة، من القاهرة:” ما يتم الاتفاق عليه بشأن القاعدة الدستورية سيتم إنجازه وما يُختلف عليه سيُترك للشعب للاستفتاء عليه”.

ولفت إلى أن لجنة مجلسي النواب والدولة للقاعدة الدستورية تأخرت بسبب تأخر تعيين مبعوث أممي.

وتابع:” هناك اتفاق مع المشري على إعادة تكوين المؤسسات السيادية وخلال أيام سيتم الفصل في هذا الأمر”.

وأكد أن مصر تقف مع الشعب الليبي بكل قوة والرئيس السيسي يقف مع السلطة التشريعية لإيجاد حل في ليبيا”.

وأشار إلى أنه التقى رئيس النواب المصري الدكتور حنفي جبالي، وناقشا كيفية حل الأزمة في ليبيا.

وشدد على بحث دعم لاتفاق ليبي- ليبي لحل كل المشاكل، مؤكدا أن مصر تترك أمر الليبيين لأنفسهم ليختاروا من يحكمهم.