حيدر السائح: يجب دعم المتعايشين مع فيروس الإيدز معنويا

أحيت إدارة مكافحة الإيدز والأمراض المنقولة جنسيا بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم العالمي للإيدز تحت شعار (المساواة) بميدان الفروسية (أبوستة) بمدينة طرابلس.

وذكر المركز في بيان أن البرنامج حضره مدير عام المركز الدكتور حيدر السائح وعميد بلدية سوق الجمعة حسام بلحاج وبعض المسؤولين من القطاعات المختلفة بمشاركة لفيف من طلبة المدارس داخل نطاق بلدية سوق الجمعة.

كما شارك بالحضور فوج من الكشافة والمرشدات وعدد من المؤسسات العاملة في القطاع الصحي، وحضر المناسبة أيضاً مدراء الإدارات والمكاتب الفنية العاملة بالمركز وبعض مؤسسات المجتمع المدني.

وافتُتِح البرنامج بكلمة مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض تقدم خلالها بجزيل الشكر لكل المشاركين، وأكد على ضرورة الدعم المعنوي للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري الإيدز في الحصول على حقوقهم على قدر المساواة مع الجميع داخل المجتمع والتي من ضمنها الحق في العمل والمشاركة المجتمعية.