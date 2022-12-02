المستشار صالح: سأبحث مع المشري في القاهرة إيجاد سلطة موحدة

الوطن|رصد

صرح رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إنه سيلتقي مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري لإيجاد سلطة موحدة في ليبيا، وذلك بحضور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

وقال صالح، في تصريحات متلفزة، إنّ “ما يتم الاتفاق عليه بشأن القاعدة الدستورية سيتم إنجازه وما يُختلف عليه سيُترك للشعب للاستفتاء عليه”، لافتًا إلى “أن لجنة مجلسي النواب والدولة للقاعدة الدستورية تأخرت بسبب تأخر تعيين مبعوث أممي” وأن “هناك اتفاقًا مع المشري على إعادة تكوين المؤسسات السيادية وخلال أيام سيتم الفصل في هذا الأمر”.

فيما أكد صالح الذي أدلى بتصريحاته من مصر أنّ جمهورية مصر العربية “تقف مع الشعب الليبي بكل قوة والرئيس السيسي يقف مع السلطة التشريعية لإيجاد حل في ليبيا” مشيرًا إلى “أنه التقى رئيس النواب المصري حنفي جبالي، وناقشا كيفية حل الأزمة في ليبيا”.

فيما شدد صالج على بحث دعم لاتفاق ليبي- ليبي لحل كل المشاكل، مؤكدا أن مصر تترك أمر الليبيين لأنفسهم ليختاروا من يحكمهم، وفق تعبيره.