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معزب: لا يوجد توافق بين مجلسي النواب والدولة حول القاعدة الدستورية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

نفى عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب، وجود توافق بين مجلسه ومجلس النواب.

وقال معزب في تصريح صحفي: “لا يوجد حتى اليوم أي توافق حقيقي بين النواب والدولة حول القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات”.

وأضاف: “لا زال هناك تباين واضح حول كيفية التعاطي مع خلافات القاعدة الدستورية”.

يشار إلى أن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، قال إنه سيلتقي خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، بحضور عبدالله باتيلي، المبعوث الأممي لإيجاد سلطة موحدة في ليبيا.

وأضاف عقيلة صالح، في تصريحات متلفزة، من القاهرة:” ما يتم الاتفاق عليه بشأن القاعدة الدستورية سيتم إنجازه وما يُختلف عليه سيُترك للشعب للاستفتاء عليه”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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