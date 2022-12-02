إجلاء 114 مهاجرًا غير شرعي من ليبيا إلى إيطاليا

الوطن|رصد

كشفت وكالة نوفا الإيطالية عن تفاصيل رابع رحلة إجلاء انسانية من ليبيا إلى إيطاليا، والتي سيكون في استقبالها وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي وزميله وزير الخارجية أنطونيو تاياني، والتي يوجد على متنها 114 لاجئًا من ليبيا بمطار روما فيوميتشينو اليوم.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها، أن 373 شخصًا من الفئات المعرضة للخطر وصلوا إلى إيطاليا من ليبيا عبر أربع رحلات جوية تنفيذًا للبروتوكول الموقع في أبريل 2021 من قبل وزارتي الداخلية والخارجية الإيطاليتين ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتابع تقرير الوكالة، أنه برحلة اليوم سيغلق البروتوكول الموقع في أبريل 2021، ليصل إجمالي عدد الأشخاص من الفئات الضعيفة التي تم إجلاؤهم من ليبيا إلى إيطاليا إلى 487 شخصًا.

يذكر أن رحلات الإجلاء التي تم تعليقها منذ أكثر من عامين، شملت حوالي 1500 شخص منذ عام 2017، لعبت خلالها السفارة الإيطالية في طرابلس دورًا أساسيًا في نقلهم إلى الأراضي الإيطالية من خلال تقديم التأشيرات، بما في ذلك إلى العديد من الأطفال والنساء ضحايا تجارة البشر.