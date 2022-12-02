بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 02 ديسمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 02 ديسمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء الطقس يميل للاعتدال على معظم مناطق البلاد, و درجات الحرارة تميل إلى الدفء نهارا خلال الأيام القادمة .

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-22)مْ ، وتميل إلى الدفء خلال اليومين القادمين.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر هذا اليوم على الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19- 22)مْ ، وتميل إلى الدفء خلال اليومين القادمين.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على بعض المناطق.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22- 26)مْ ، وتسجل ارتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين .

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-26)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:00)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:53)