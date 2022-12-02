المسلاتي: الجيش الوطني الليبي هو الضامن الحقيقي للمشروع الوطني

اعتبر الكاتب الصحفي حسين المسلاتي أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر هو من حمى السلطة السياسية في المناطق التي يحميها، وهو من جعل شرعيتهم أمرا واقعا، وهو الضامن الحقيقي للمشروع الوطني في مواجهة مشروع ما يسمى الإسلام السياسي الرامي للسيطرة الكاملة على ليبيا.

وشدد المسلاتي, في تصريحات صحفية، على أن شرعية الجيش الوطني الليبي مستمدة من الشعب مباشرة وهو حامي الوطن والمواطن ومقدراته.

ووصف المسلاتي من يعتقد أن شرعية الجيش في أيديهم بالواهمين، موضحا ان هذا الجيش الذي هزم أعتى التنظيمات الإرهابية وبنى نفسه من العدم، لن يخضع لأي سلطة لا تمتلك شرعية حقيقية مستمدة من الشعب مباشرة في انتخابات حرة ونزيهة .