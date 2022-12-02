اعتدال في حالة الطقس على أغلب مناطق ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، إن الطقس يميل للاستقرار على أغلب مناطق ليبيا، بينما تتكاثر السحب من حين لآخر على الجبل الأخضر ويتخللها سقوط أمطار متفرقة.

وأضاف المركز، أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17-26) مئوية، على أغلب المناطق مع رياح نشطة نسبيا على بعض مناطق الشمال الغربي.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تميل درجات الحرارة، خلال الأيام القادمة، إلى الدفء نهارًا على كافة مناطق البلاد.

والرياح في شمال غرب ليبيا تكون جنوبية شرقية، معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق، بينما في الشمال الشرقي تكون متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما بالجنوب الغربي، فالرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وبالجنوب الشرقي شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.