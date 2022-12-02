بوقعيقيص: ليبيا فقدت معايير الأخلاق والذوق

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص، إن ليبيا فقدت معايير الأخلاق والذوق.

وأشارت بوقعيقيص في تدوينة عبر “فيسبوك”، إلى أن قيادة السيارة على الطرقات العامة في بنغازي هلاك وشيك وخطر داهم محدق يستدعي أن تهنئ نفسك بسلامة الوصول كلما وطأت بيتك.

وأضافت: “يجب أن تضرب الداخلية بيد من حديد، ويجب تكثيف شرطة المرور والإشارات الضوئية”، معبرة عن أسفها لأن القيادة أصبحت تهديدا للحياة وللسلامة البدنية والعقلية والنفسية.

وتابعت: لا أعرف هل هذا في بنغازي فقط أم أنه ظاهرة عامة في كل ليبيا التي فقدت معايير الأخلاق والذوق إلا قلة من عاثري الحظ الذين أصبحوا النشاز في زمن الهمجية.