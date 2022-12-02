الحكومة الليبية ترسل مولدات كهرباء لبلدية العزيات والمخيلي بعد سقوط أبراج ضغط عالي

أخبار ليبيا 24

أرسلت لجنة الأزمة بالمنطقة الشرقية التابعة للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان مولدات ديزل جديدة إلى بلدية العزيات والمخيلي شرق ليبيا، لحل أزمة الكهرباء بعدما تعرضت 7 أبراج ضغط عالي للسقوط بالمنطقة.

وقالت الحكومة، إن قسم الصيانة بوزارة الكهرباء والطاقات المتجددة قام بتشغيل هذه المولدات بنظام 24 ساعة، لرفع المعاناة على أهالي هذه المناطق وإمدادها بالتيار الكهربائي بعد سقوط عدد 7 أبراج ضغط عالي ما ترتب عليه انقطاع الكهرباء بشكل كامل عنها .

وأضافت، أن هذه الخطوة جاءت ضمن خطة تذليل الصعوبات وحل كافة المختنقات في بلديات المنطقة الشرقية عبر لجنة الأزمة.

وسقطت اليومين الماضيين 7 أبراج جهد 66 ك.ف ما بين محطتي التميمي والعزيات، وذلك بسبب انهيار القواعد الخرسانية الحاملة لتلك الأبراج، وفق ما ذكرته دائرة التحكم الفرعي درنة.

وقالت الدائرة، إنها ستعمل على تركيب أبراج الاحتياط تزامنا مع الصيانة القائمة أصلا على تلك الأبراج منذ فترة، والتي تم فيها صيانة أكثر من 55 برجا.