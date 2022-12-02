الارصاد: امطار متفرقة اليوم بهذه المنـاطق… واجواء دافئة الايام القادمة

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 02/ 12 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد تكاثر السحب من حين لآخر هذا اليوم علي الجبل الأخضر يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

ووفقا للتقرير الطقس يميل للاستقرار على باقى مناطق البلاد و درجات الحرارة القصوى تترواح مابين (17-26) مْ على اغلب المناطق مع رياح نشطة نسبيا على بعض مناطق الشمال الغربي .

ومن المتوقع بحسب التقرير ان يشهد الطقس خلال الايام القادمة اجواء دافئة وتميل درجات الحرارة الى الدفء نهارا على كافة مناطق البلاد.

والله اعــــــــــلم.