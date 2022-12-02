البكوش: النائب العام “شريكٌ في الفساد”

اتهم المستشار السياسي السابق لمجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، بقيادة عملية فساد من أجل تعيين الصديق الصور في منصب النائب العام، على حد تعبيره.

وقال البكوش، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” تكليف النائب العام تم بعملية فساد قادها عقيلة صالح وخالد المشري وتواطؤ من الصديق الصور”، على حد زعمه.

وأضاف:” مهما حاول النائب العام الظهور بمظهر المحارب للفساد لن يغير ذلك من حقيقة كونه شريكا في الفساد وتوليه لهذا المنصب بشكل غير قانوني”، على حد قوله.

وادعى البكوش، أن الخطوة الأولى لمحاربة الفساد بتعيين نائب عام بشكل قانوني وسليم.

وكان عبدالرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة تقدموا، الشهر الماضي، بطعن إلى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس النواب رقم (2) لسنة 2021، بشأن تكليف المستشار الصديق الصور نائبًا عامًا، واصفا الإجراء بأنه «غير دستوري».

وشهد مجمع المحاكم والنيابات في مدينة مصراتة، أواخر الشهر الماضي، وقفة احتجاجية نظمها أعضاء وموظفو مكتب المحامي العام ونيابات مصراتة، رفضًا للطعن المقدم على قرار تعيين الصور، مستهجنين الحملة التي تستهدف النيل من الجهاز القضائي بصفة عامة، والنائب العام المستشار الصديق الصور، مطالبين بإبعاد القضاء عن الصراعات والتجاذبات السياسية.

وحذر المشاركون في الوقفة، في بيان من وصفوهم بـ«الأصوات المؤججة للفتنة والفساد، من الاستمرار في غيّها بهدف المساس بجهاز النيابة العامة والقضاء عمومًا، داعين الجميع إلى الوقوف «صفًا واحدًا» في مواجهتهم «بكل قوة»، وكفهم عن مبتغاهم، وإرجاعهم إلى جادة الصواب، تجسيدًا لمبدأ سيادة القانون، وصونًا للجهاز القضائي.