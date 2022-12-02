وكيل التربية والتعليم يتابع مشروع إنشاء 1500 مدرسة جديدة

تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات محسن الكبير، عددًا من المدارس المستهدفة بقرار مجلس الوزراء بشأن تنفيذ 1500 مدرسة على أن تكون الأولوية لإنشاء بدائل للمدارس المتهالكة ومدارس الصفيح.

وشملت زيارة الوكيل التي رافقه فيها عميد البَلدية ومسْؤول ملف التَّعليم بالمجلس، ومدير مكتب مشروعات صبراتة بمصلحة المرافق التعليمية مدرستي العلالقة الشمالية للتعليم الأساسي وسعد بن معاذ للتعليم الأساسي.

وخلال زِيارته، تابع الوكيل سير العملية التعليمية بالمدرستين، واستمع لملاحظات المعلمين والموظفين والطلاب بالمدرستين.