ليبيا – علق مصباح البكوش نقيب الخبازين في صبراته بشأن القبض على 7 خبازين في المدينة؛ بسبب وجود برومات البوتاسيوم في الدقيق ضمن العينات العشوائية التي جمعت.

البكوش أشار هي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه سبق وتم أخذ عينات خلال الـ 4 أشهر الماضية وعلى ضوء هذه العينات اتضح وجود برومات البوتاسيوم.

ولفت إلى أنه يتم شراء المواد المصنعة من السوق الليبي الذي يباع في المحلات التجارية في كل مكان بالبلاد، وكخبازين غير مسؤولين عن برومات البوتاسيوم؛ لأنهم لا يعلمون بها ولا يمكن قبولها إن كان يعلم الخبازون وجودها.

وأضاف: “بحسب الأقوال فإنهم وجدوا برومات البوتاسيوم في الدقيق والخبز، الخبز يتكون من الدقيق الذي نشتريه من الأسواق الليبية وحتى المادة المحسنة موجودة من زمان ونستعملها! نحن كأصحاب مخابز لا نستورد”.

كما أكد على أن المسؤول هي الأجهزة الرقابية التي جعلت المواد تدخل للسوق، والمفروض أن يكون هناك رقابة من الموانئ والجهات التي تستورد.

وشدد على أنه لا يوجد خباز يستخدم مادة مسرطنة ويعرف أنها ضارة لأنه أول من يأكل منها هو وعائلته، بحسب قوله.

Shares

The post نقيب الخبازين في صبراتة: الأجهزة الرقابية هي المسؤولة عن دخول مادة برومات البوتاسيوم لا أصحاب المخابز first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية