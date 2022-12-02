الطقس في ليبيا.. أجواء معتدلة ودرجات حرارة تميل للدفئ

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أن يميل الطقس، اليوم الجمعة، للاعتدال على معظم مناطق البلاد، مع درجات حرارة تميل إلى الدفئ نهارا خلال الأيام المقبلة.

في رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة، السماء السماء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و22 درجة، وتميل إلى الدفئ خلال اليومين المقبلين.

أما في الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد، تتكاثر السحب من حين إلى آخر هذا اليوم على الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و22 درجة، وتميل إلى الدفئ خلال اليومين المقبلين.

وفي الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة، السماء صافية إلي قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و26 درجة، وتسجل ارتفاعا تدريجيا خلال اليومين المقبلين.

والواحات- السرير- تازربو- الكفرة، السما صافية إلي قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و26 درجة.