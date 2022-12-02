وزيرا الصحة في ليبيا وتونس يبحثان إنشاء برامج توأمة بين مستشفيات البلدين

أخبار ليبيا 24

ناقش وزيرا الصحة بالحكومة الليبية، رمضان أبوجناح، وتونس علي المرابط، في تونس، التعاون المشترك في مجال الصحة بين البلدين.

وتناول اللقاء، تعزيز البرامج الوطنية المشتركة للاهتمام بالأمن الدوائي، وإنشاء برامج توأمة بين مستشفيات البلدين، لتبادل المعارف والخبرات، فضلًا عن تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة الليبية عبر برامج الأطباء الزوار.

وقالت وزارة الصحة، إن اللقاء بحث، الاستفادة من خبرات عناصر التمريض التخصصي في تونس، لتشغيل مركز مصراته للعلاج الطبيعي، ومستشفيات أخرى من بينها نالوت، وزوارة، إلى جانب الاستفادة من خبرات المختصين التونسيين لاستعادة تشغيل مصنع الرابطة للصناعات الدوائية.