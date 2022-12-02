زهيو: المجتمع الدولي غير جاد في إجراء الانتخابات

أكد المترشح الرئاسي أسعد زهيو، أن الكل خاسر من تأجيل الانتخابات لكن المجموعات المسلحة تتطلع لما يُحقق مصالحها.

وقال زهيو في تصريحات صحفية إن الانتخابات الليبية تأجلت لتخوف دولة ما من فوز مرشح محسوب على من تصفهم بالخصوم أو العكس.

وشدد على أن المجتمع الدولي لم يكن أبدًا جادًا في السعي نحو تمكين الليبيين من إجراء الانتخابات نهاية العام الماضي، ولا يزال غير جاد حتى اللحظة الراهنة في السعي نحو إجراء الانتخابات.

وأشار زهيو إلى أن الحرب في أوكرانيا عمَّقت تضارب الرؤى والمصالح بين الدول الغربية الفاعلة بالمشهد الليبي، وفي ظل هذا الوضع، كان من الطبيعي أن تؤجل انتخابات العام الماضي.

واستدرك المرشح الرئاسي بأنه لا يمكن الحديث عن تسويات شاملة للأزمة الليبية، سياسية وأمنية واقتصادية وعسكرية، بعيداً عن المجتمع الدولي.

ورأى المرشح الرئاسي أن تأجيل الانتخابات أفرز ظاهرة الاتفاقيات الثنائية لإدارة البلاد بمعزل عن بقية الأطراف، لافتا إلى أن المجموعات المسلحة ليست هي الفائز الأبرز بالساحة الداخلية جراء تأجيل الاستحقاق.

وتابع: الكل خاسر من تأجيل الانتخابات لكن المجموعات المسلحة تتطلع لما يُحقق مصالحها.