البخبخي: لقاء المشري مع عقيلة صالح عمل انقلابي وليس حلًا ليبيًا – ليبيًا

ليبيا – قال الأكاديمي والمحلل السياسي يوسف البخبخي المقرب من تيار المفتي المعزول الغرياني إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عبارة عن خبث يتحرك على قدميه وتناقضات وأكاذيب في إطار تنفيذ المشروع الانقلابي والمخابرات العامة في ذات المؤتمر الصحفي الذي يعقد في مصر.

البخبخي أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الحديث حاليًا يتم بشكل متناقض، حيث يدعو المبعوث العام لجنتي القاعدة الدستورية أي ممثلي مجلس النواب والدولة للانعقاد، وفي ذات الوقت يتحدث في ذات المؤتمر عن عودة للإعلان الدستوري وأنه يمثل القاعدة الدستورية واصفًا إياها بـ “الأكاذيب”.

وأضاف: “المشروع الانقلابي وحفتر بالتحديد ليس معنيًا لا بهيئة تأسيسية ونص دستوري وانتخابات وشروط الترشح كلها عبارة عن طريق مسدود للوصول للسلطة، ومنهجه الوصول للعاصمة الذي فشل فيه عن طريق الغزو اليوم يصل عبر السياسة، اليوم الهادي الصغير تحدث بشكل واضح وذكر أن قضية لقاء عقيلة صالح مع خالد المشري هو الاتفاق على السلطة التنفيذية وتغيير كل من الحكومة والمجلس الرئاسي للوصول للعاصمة”.

وبيّن أنهم أمام نقطه مفصلية، إما انتخابات أو لا، وأي توافق بين المجلسين هو مؤامرة على العملية الانتخابية، مبينًا أن لقاء المشري مع عقيلة صالح ليس حلًا ليبيًا ليبيًا، ولقاء الشخصين في حضن المخابرات المصرية هو عمل انقلابي، وتوافقهما عمل انقلابي، وأن هذين المجلسين لا يمتلكان صلاحية إسقاط حكومة الوحدة الوطنية والرئاسي. بحسب قوله.

وتابع: “حكومة الوحدة الوطنية طرحت قبل حدوث محاولة غزو المدينة من قبل الحكومة الموازية، فكرة إشراك الحكومة الموازية في العملية الانتخابية وإنتاج المرحلة الانتخابية القادمة، هذه الحكومة الموازية ليست بصدد الاشتراك مع هذه الحكومة أو التعاون معها بل بصدد إسقاطها، وبالتالي أي حوار مهما كانت اليد الممدودة من قبل حكومة الوحدة الوطنية الطرف الآخر ليس معنيًا بها، المشري اليوم يتحدث عن الحكومة الثالثة، عقيلة صالح يتحدث أن حكومة الوحدة الوطنية انتهت صلاحيتها قانونيًا الأكاذيب والادعاءات من قبل رئاسة مجلس النواب لا تصنع جسر للحوار والتحاور والتصالح والوصول لمنطقة وسط”.

ورأى أن هؤلاء بصدد الوصول لنهاية الطريق وهو التمكين للحكومة الموازية وجماعة “الإخوان” بشخص محمد صوان أو خالد المشري، فيما يتعلق بالحكومة الثالثة هي خطوات للتمكين للمشروع الانقلابي وليسوا بصدد الحوار وصناعة حاله انتخابية وتغير هؤلاء يناورون من أجل البقاء ولو كان على حساب الثورة والدولة والأمة يجب أن تصل الرسالة واضحة لهذه الأطراف فلا مجال لحكومة أخرى.

Shares

The post البخبخي: لقاء المشري مع عقيلة صالح عمل انقلابي وليس حلًا ليبيًا – ليبيًا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية