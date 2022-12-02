«أفريكا أنتليجنس»: باتيلي يلتقي المبعوثين الخاصين إلى ليبيا بتونس 8 ديسمبر

أفاد موقع “أفريكا أنتليجنس” الاستخباراتي، بأن المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبدالله باتيلي” دعا المبعوثين الخاصين للبلاد إلى اجتماع في تونس يوم 8 ديسمبر الجاري.

وقال الموقع الفرنسي، أن الدبلوماسيين المؤكد حضورهما الأمريكي ريتشارد نورلاند والفرنسي بول سولير، وأن هدف “باتيلي” من عقد هذا الاجتماع هو مناقشة العملية التي لا تزال افتراضية لإعادة توحيد الفرعين الغربي والشرقي للجيش الليبي.

وأضاف “أفريكا أنتليجنس”، أن وزير الخارجية السنغالي السابق أثار هذه القضية خلال جولته الدولية في نوفمبر التي شملت أنقرة والدوحة وأبوظبي.

وأوضح أن اجتماع تونس سيعقد قبل وقت قصير من انعقاد مجلس الأمن منتصف ديسمبر لمناقشة الوضع في ليبيا.

وكان عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، التقى المبعوث الأممي “عبدالله باتيلي” في تونس، وبحثا الأوضاع السياسية ونتائج زيارات باتيلي المحلية والدولية، ضرورة عقد كافة اللقاءات السياسية داخل ليبيا بين كل الأطراف.

وأكد “باتيلي” إلى أن كل مساعي البعثة مع الأطراف الليبية ستكون مركزة على إجراء الانتخابات في أقرب وقت.