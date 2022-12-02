طرابلس تستضيف جلسة مصغرة حول أولويات تنفيذ سيادة القانون لصالح النساء

استضاف فندق السرايا في مدينة طرابلس، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، لقاء مصغر يعد الأول من نوعه في مشروعات شارب 2. والتي نفذت من قبل منظمة واي مي لحقوق المرأة (why me)، بدعم من الإتحاد الأوربي.

وأوضحت المصادر، أن اللقاء نظم تحت عنوان (أولويات تنفيذ سيادة القانون لصالح النساء)، وتناولت الجلسة ثلاثة، وهي محاور واقع المحاكم الليبية، ودور المؤسسات الأمنية في حماية ضحايا العنف، ودور التشريعات والقوانين في تعزيز سيادة القانون من منظور نوع اجتماعي.

وشهدت اللقاء حضور من مختلف المكونات من العرب والطوارق والمستشارين والحقوقيون، والفاعلين في مناصرة قضايا المرأة من الرجال.

وأكدت المديرة التنفيذية للمنظمة زاهية المنفي، أن اللقاء ناقش باستفاضة معايير سيادة القانون كآلية الوصول للقضاء، وعدم التمييز والتحيز في النظر في القضايا والمساواة أمام القانون، كما تم عرض دراسة حالة لأحد النساء المعرضات للعنف الأسري والتي عانت منذ 2018 في الحصول على حقها إلى هذه اللحظة، لأن طول أمد نظر القضاء في الدعاوى يمنع أيضاً توجّه سيدات إلى القضاء الذي قد ينظر في ملف فترة تتجاوز عامين، ما يجعل نساء يتجنبن المحاكم.

وقالت المنفي، “تناول اللقاء أيضا عراقيل وصول المرأة إلى العدالة، بعضها قانوني وأخرى اجتماعية أو مالية تتعلق مثلاً برسوم القضاة خصوصاً في الملفات الحقوقية، فهناك نساء لا يستطعن دفعها ويعتبرنها مكلفة حتى لتغطية مصاريف أجور المواصلات والانتقال إلى المحاكم ولا تواجه النساءُ فقط هذه العراقيل”، وأكد اللقاء أنه هناك حاجة إلى تغيير منظومة متكاملة مع بعضها البعض من أجل مساعدة السيدات في بلوغ العدالة في شكل أفضل، وهنا يعتبر تعزيز الوضع الاقتصادي للنساء أحد أهم العوامل التي تساعدهن في هذا الأمر.