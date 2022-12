رئيس مجلس النواب المصري يؤكد لـ صالح دعم بلاده للبرلمان للوصول إلى توافق حول المسار الدستوري

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الخميس رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي.

رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي، أوضح أن صالح أكد خلال اللقاء الذي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة، اعتزازه بهذا اللقاء وتقديره له، مشددًا على أن مصر عبر تاريخها كانت وما زالت خير داعمة للشعب الليبي في ضوء وحدة المصير بين مصر وليبيا.

وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب أكد تقديره للمواقف الشجاعة لرئيس جمهورية مصر عبدالفتاح السيسي الداعمة لليبيا وخيارات الشعب الليبي في وطن مُوحد بعيداً عن التدخلات الخارجية.

ونوه الصافي، بأن المستشار حنفي جبالي أكد في مُستهل اللقاء على العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والليبي، منوهًا إلى أن الموقف المصري يرتكز بالأساس على حق الليبيين في الحفاظ على هويتهم الوطنية ووحدة الأراضي الليبية، ومُشددًا على دعم مصر لمجلس النواب للاضطلاع بدور رئيسي في العملية السياسية بوصفه الجهة التشريعية الوحيدة المُنتخبة التي باستطاعتها القيام بدور في قيادة الحوار الليبي – الليبي، للوصول إلى توافق حول المسار الدستوري في أقرب وقت ممكن.

ولفت إلى أن رئيس مجلس النواب المصري أكد دعم مصر لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، مشيرًا إلى أن مصر تعمل مع كافة الشركاء الدوليين والليبيين من أجل دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية ومُشدداً على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

