أوغندا تطالب بوضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا

طالبت نائبة رئيس جمهورية أوغندا، جيسيكا أبولو، بوضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا، وذلك خلال لقاءها بالدكتور عبد الهادي الحويج رئيس حركة المستقبل الليبية، بمكتبها برئاسة الجمهورية الأوغندية.

وقالت حركة المستقبل الليبية، اليوم الجمعة، إن اللقاء تناول أخر مستجدات الأزمة الليبية، وأهمية وضع نهاية للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها ليبيا والشعب الليبي.

ووفقا للبيان، فإن اللقاء تطرق إلى أهمية صناعة السلام والأمن والاستقرار في ليبيا باعتبارها بلد إفريقي مهم وتمثل البوابة الشمالية للقارة.

ومن جانبها، أعربت جيسيكا، عن استعداد بلادها من خلال الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي للمساهمة في حل الأزمة الليبية، والتي باستمرارها تتأثر كافة الدول الأفريقية وأهمية وضع حد للتدخلات الخارجية.