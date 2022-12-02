نائبة الرئيس الأوغندي: لابد من وضع حدا للتدخلات الأجنبية في ليبيا

استقبلت جيسيكا أبولو نائبة رئيس جمهورية أوغندا يوري موسيفيني، بمكتبها برئاسة الجمهورية، الدكتور عبد الهادي الحويج رئيس حركة المستقبل الليبية، وزير الخارجية والتعاون السابق في الحكومة المؤقتة .

وبحسب بيان حركة المستقبل، اليوم الجمعة، فإن اللقاء تناول ٱخر مستجدات الأزمة الليبية، وأهمية وضع نهاية للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها ليبيا والشعب الليبي.

وتطرق اللقاء، إلى أهمية صناعة السلام والأمن والاستقرار في ليبيا باعتبارها بلد إفريقي مهم وتمثل البوابة الشمالية للقارة.

ومن جانبها، أعربت جيسيكا، عن استعداد بلادها من خلال الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي للمساهمة في حل الأزمة الليبية، والتي باستمرارها تتأثر كافة الدول الأفريقية وأهمية وضع حد للتدخلات الخارجية.