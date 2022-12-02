ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

02 December, 2022

استلمت مخازن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي ، عدد خمسة حاويات محملات باللقاح الروتيني BCG للمواليد تضم عدد420الف جرعة، وعدد 400الف جرعة من اللقاح الرئوي لأعمار كل من شهرين، اربعة اشهر، عام. وشحنة من لقاح الكزاز التيتانوس.

الشحنة استلمها امين المخزن عبدالمنعم العوزي والفريق الفني المرافق له، رفقة رئيس لجنة الفحص والاستلام الدكتور عبدالله مشمور، والدكتور محمد ادم . تم حفظها بالطرق المعمول بها بالخصوص.

واكد العوزي بان الشحنة استكمالا الشحنات السابقة التي استلمتها المخازن، وشملت اللقاحات الروتينية بمختلف الاعمار والتي شرعت ادارة المخازن بالجهاز بتوزيعها على الفروع خلال اليومين الماضيين .

واكد بأن الشحنة استكمل حفظها خلال ساعات الفجر الاولى من اليوم الخميس بعد أخذ القراءات الخاصة بها من قبل المختصين في المخزن ، وسيتم توزيعها على الفروع بعد اعلان النتائج المخبرية من قبل مركز الرقابة على الاغذية والأدوية.