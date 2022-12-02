الرئيس النيجيري: استمرار تدفق الأسلحة المستخدمة في الصراع الليبي إلى بحيرة تشاد

أكد رئيس جمهورية نيجيريا، محمد بخاري، استمرار تدفق الأسلحة المستخدمة في الحرب الأوكرانية إلى منطقة بحيرة تشاد، بالإضافة إلى تلك القادمة من ليبيا.

وقال الرئيس النيجيري، على هامش أعمال الدورة الـ16 للجنة حوض بحيرة تشاد، التي عقدت في العاصمة النيجيرية أبوجا، إن النزاع المسلح في أوكرانيا والوضع في منطقة الساحل هما المصدران الرئيسيان للأسلحة والمقاتلين الذين يعززون نشاط الإرهابيين في منطقة البحيرة.

وشدد بخاري، على أن جزءا كبيرا من الأسلحة والذخيرة المستعملة للحرب في ليبيا، لا تزال تتدفق إلى منطقة بحيرة تشاد وأجزاء أخرى من الساحل، في حين كشف عن بدأ الأسلحة المستخدمة في الصراع في أوكرانيا تتسرب إلى المنطقة.

وجمعت القمة السادسة عشرة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وقادة تشاد والنيجر وجمهورية إفريقيا الوسطى وبنين، بالإضافة إلى وفود من الكاميرون.

وتم إنشاء لجنة حوض بحيرة تشاد في عام 1964 وتضم ستة بلدان (الكاميرون والنيجر وتشاد ونيجيريا وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا).