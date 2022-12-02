السلاك: نزع السلاح وتفكيك المجموعات المسلحة من أصعب ما يواجه الدولة

الوطن|رصد

قال المتحدث السابق باسم مجلس الدولة، محمد السلاك، إنّ دعوة الأمم المتحدة لاتخاذ خطوات تدريجية تهدف لحصر السلاح بيد الدولة يمثل خطوة مهمة في تعزيز سيادة الدولة على حد قوله.

وأضاف السلاك، في تصريحات متلفزة، أنّه لا بدّ من دمج المجموعات المسلحة المنتشرة بشكل غير منضبط تحت لواء الدولة الليبية كذلك، مشيرًا إلى أنّ مسألة نزع السلاح وتفكيك هذه المجموعات يعد أمرًا في بالغ الصعوبة بسبب التعقيدات التي تقوم عليها.

وتابع السلاك أنّ تطبيق ما تريده الأمم المتحدة يحتاج إلى سلطة رسمية منتخبة، مشدّدًا على ضرورة أن تكون عملية الإصلاح السياسي شاملة تنهي الصراع والتشرذم وتسحب السلاح من بين أيدي المجموعات التي تمتلك مخاوف ومطامع في ليبيا تحول دون قيام سلطة منتخبة.