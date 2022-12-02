ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

02 December, 2022

عقد بمقر المجلس البلدي سرت، أمس الخميس، اجتماع موسّع ضمّ كل من رئيس المجلس عميد البلدية مختار خليفة المعداني، و أعضاء المجلس مخلوف حامد، وصالح عيادة، وخالد بن حسين، وهنية سالم، ومقرر المجلس عبدالحفيظ سالم.

وقررت البلدية إنشاء ست مدارس جديدة، وإعادة تفعيل وتنظيم الأسواق العامة المفتوحة مثل أسواق الخضروات والسيارات وغيرها، كما تقرّر تشكيل لجنة متابعة للشكاوي المقدمة من المواطنين في القطاع بشكل عام برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصحة، وفيما يتعلق بملف التعليم، تقرر توطين ست مدارس جديدة في محلات الزعفران والغربيات والقرضابية والجزيرة وخليج سرت وسرت المركز

وبخصوص ملف الاقتصاد، اتفق المجلس البلدي على تفعيل الأسواق العامة المفتوحة ومنها أسواق الخضروات والمواشي والسيارات، وتفعيل الإيراد المحلي للبلدية، وفقا للإجراءات والتشريعات

واتفق المجلس كذلك على دعم لجنة حصر وتنظيم العمالة الوافدة بسرت المشكلة من البلدية أخيرا، فضلا عن تشكيل لجنة برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة البنية التحتية مخلوف حامد، وإعادة تنظيمها للاستفادة منها في توطين مشاريع جديدة في البلدية